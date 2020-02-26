В Киеве дополнительно обследуют мосты на предмет аварийности

В Киеве специалисты КП «Киевавтодормост» начали дополнительные обследования мостов на предмет их аварийности. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, передает пресс-центр госадминистрации.

«В последние дни завершены дополнительные обследования на 9 искусственных сооружениях. В частности, Индустриальный, Лыбидской путепроводы, сооружения возле станций метро «Позняки» и «Осокорки». Особое внимание к Дегтяревскому путепроводу. На этих объектах демонтировали части слабого бетона. Работы ведутся круглосуточно», - рассказал Густелев.

Он добавил, что сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении возле станции метро «Харьковская».

Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение.

«Сейчас работы идут на 5-ти сооружениях, требующих капитального ремонта и реконструкции. В частности: Борщаговский путепровод, мост метро через Русановский пролив, пешеходный мост у кинотеатра «Лейпциг», пешеходный мост на пересечении ул. Василенко и просп. Любомира Гузара, а также путепровод возле станции метро «Шулявская». Поэтому до конца этого года количество искусственных сооружений 5-й категории уменьшится», - заявил замглавы КГГА.

По его словам, особое внимание уделено конструктиву сооружений. Заменяют не только асфальтовое покрытие. Обновляют монолитную плиту автопроезда, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение и тому подобное.

Напомним, в Киеве на мосту имени Патона внедряют новую схему организации схемы дорожного движения, в связи с которой, грузовикам запретили движение по мосту, чтобы снизить нагрузку на его несущие конструкции.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.