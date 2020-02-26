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Кроме девушки с собакой, в Ухане осталось еще трое украинцев, они просят эвакуации

Украинцам сказали, что они не смогут самостоятельно покинуть Китай, это произойдет только с помощью посольства Украины.

Кроме девушки с собакой, в Ухане осталось еще трое украинцев, они просят эвакуации
Украинец Слава
Фото: Скриншот из видео

Кроме украинки Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Уханя из-за собачки, в Китае осталось три украинца, которым было отказано из-за повышенной температуры. Один из них обратился к Владимиру Зеленскому, с просьбой эвакуировать его в Украину. Об этом сообщает Нromadske.

Украинец Слава обратился к президенту, министру иностранных дел Вадиму Пристайко и посольству Украины, чтобы его эвакуировали. Об этом он сказал в видеообращении.

Слава рассказал, что после трех анализов у него не обнаружили коронавирус и сейчас он чувствует себя хорошо.

«Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации относительно нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины», — отметил украинец.

Напомним, ранее президент позвонил украинке Анастасии Зинченко и пообещал, что девушку там не оставят. Зеленский отметил, что найдет способы, как вернуть ее в Украину.

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