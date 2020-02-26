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В Луганской области задержали руководителя теруправления водного хозяйства на взятке в 100 тыс. гривен

Чиновники требовали от предпринимателя "откат" за заключение договора на поставку каменного угля.

Во вторник, 25 февраля, в Луганской области задержали руководителя теруправления водного хозяйства и его сотрудника на взятке 100 тыс. гривен от директора коммерческой структуры. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Во время проведения санкционированных обысков служебных кабинетах задержанных правоохранители изъяли 100 тысяч гривен.

Фото: НПУ
Фото: НПУ

Указанные средства руководитель и служащий территориального управления водного хозяйства требовали от предпринимателя как «откат» за заключение договора на поставку каменного угля и осуществления оплаты бюджетных средств за эту продукцию. Размер «отката» составлял почти 30% от суммы заключенного договору.

Фото: НПУ
Фото: НПУ

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Криминальные производства расследуются по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, в Житомире СБУ задержала работника Департамента киберполиции, по подозрению в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства. Он требовал взятку за непривлечение к ответственности распространителя порнографии.

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