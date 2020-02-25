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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На объездной дороге Львова столкнулись автобус, фура, бус и три легковых авто

В масштабной аварии выжили все, трое - госпитализированы.

Во вторник, 25 февраля, на объездной дороге Львова произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

В 16:00 перед светофором в селе Чишки столкнулось сразу шесть транспортных средств: автобус, фура, микроавтобус и три легковых машины, сообщает Винниківський Вісник.

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

Руководитель 61-ГПСЧ города Винники Тарас Полищак рассказал изданию, что один из попавших в ДТП автомобилей загорелся. Еще одна из легковушек от удара буквально была "спрессована" вдвое. Спасателям пришлось вырезать из нее отца и ребенка, которые находились в шоковом состоянии и нуждались в медицинской помощи.

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

Зафиксировано телесные ушибы и у пассажиров автобуса "Луцк - Моршин", но все они отказались от госпитализации. Автобус поврежден и двигаться дальше не может.

"Варта1" сообщает, что авария произошла на трассе "Киев-Чоп". В результате ДТП три человека госпитализированы.

По данным спасателей, аварию устроил грузовик. Бус был грузовой и пустой. В автомобиле, который полностью изуродован, было 2 человека. Ребенок, девочка, была в автокресле и пристегнута, обошлась травмами и переломами двух ног.

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

Официальной информации по факту ДТП по состоянию на 23:28 25 февраля на сайтах полиции и ГосЧС нет.

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