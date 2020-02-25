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В ДТП под Збаражем погиб прокурор

Михаил Карпец исполнял обязанности прокурора райцентра Лановцы.

Сотрудник Тернопольской областной прокуратуры Михаил Карпец погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Авария произошла утром 25 февраля.

О гибели в ДТП сотрудника прокуратуры области Михаила Карпца сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

"Коллектив прокуратуры Тернопольской области выражает искренние соболезнования семье и родным нашего сотрудника - Михаила Карпца, который погиб сегодня, 25.02.2020, в ДТП", - говорится в сообщении.

Фото: скрин видео телеканала ІНТБ

Местные СМИ уточняют, что Михаил Карпец исполнял обязанности прокурора райцентра Лановцы.

В пресс-службе ГУНП в Тернопольской области сообщили, что на автодороге Тернополь-Лановцы не разминулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Golf. ДТП произошло около 9:00 25 февраля.

Фото: tp.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ близ села Синява Збаражского района не справился с управлением и машину начало заносить на скользкой дороге. Как результат - транспорт врезался во встречный автомобиль и после этого слетел в кювет.

Фото: tp.npu.gov.ua

После ДТП в больницу попали двое пассажиров ВАЗа. Однако спасти жизнь одному из них медикам не удалось. Другой пострадавший получил легкие телесные повреждения. Водители обоих автомобилей от госпитализации отказались.

 

"Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК (

нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть, - ред.). Продолжается следствие", - добавили в полиции.

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