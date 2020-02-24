В Николаеве произошло ДТП с Range Rover и маршруткой, погибла пассажирка

В Николаеве около 15:30 24 февраля произошла авария при участии авто Range Rover с 32-летним водителем за рулем и маршрутки №89, которую вел 64-летний местный житель.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся, с травмами в больницы обратились четверо людей, в том числе оба водителя, а также двое пассажирок. Одна их них скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Ведомости о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к смерти). Санкция статьи предусматривает лишение воли от трех до восьми лет.

"Следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта обращаются с просьбой к гражданам, которые имеют любую информацию об этом ДТП или записи видеорегистраторов, где оно зафиксировано, обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или позвонить 102", – добавили правоохранители.

Напомним, 22 февраля под Николаевом маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 10 человек.