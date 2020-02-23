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Полиция открыла дело из-за препятствования деятельности журналистки чиновниками Николаевской ОГА

О каком именно издании идет речь не сообщается.

Полиция открыла дело из-за препятствования деятельности журналистки чиновниками Николаевской ОГА
Фото: krapka.club

Полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистки чиновниками Николаевской ОГА. Об этом сообщили в областной полиции.

"В полицию обратилась журналистка местного издания с заявлением о препятствовании ее профессиональной журналистской деятельности, которая заключалась в искусственно созданных чиновниками Николаевской областной государственной администрации ограничениях по получению информации", - говорится в сообщении.

В полиции не уточнили о каком именно издании идет речь.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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