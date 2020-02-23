Боевики выпустили 20 мин по позициям ООС у Крымского

За сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошло 11 обстрелов.

В субботу, 22 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики дважды стреляли вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил девять мин; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

У Красногоровки оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - шесть выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

У Крымского противник стрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 20 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.