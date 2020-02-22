На Украину надвигается сильный ветер, в Киеве объявили штормовое предупреждение

В западных областях прогнозируют снежные заносы и гололедицу.

В ближайшие два дня погода в Украине существенно ухудшится, ожидается штормовой ветер, в западных областях - сильные метели. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/с в связи с перемещением активного циклона в западных и юго-восточных областях.

В Киеве в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. Как информирует КГГА, утром и днем 23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут вызвать нарушение или прекращение движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что циклон принесет обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигнут 40 м/с.

В понедельник, 24 февраля, по всей территории Украины ожидается сильный ветер до 25-28 м/с.