"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Новая эра
Новая эра
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

На Украину надвигается сильный ветер, в Киеве объявили штормовое предупреждение

В западных областях прогнозируют снежные заносы и гололедицу.

На Украину надвигается сильный ветер, в Киеве объявили штормовое предупреждение
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

В ближайшие два дня погода в Украине существенно ухудшится, ожидается штормовой ветер, в западных областях - сильные метели. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/с в связи с перемещением активного циклона в западных и юго-восточных областях.

В Киеве в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. Как информирует КГГА, утром и днем 23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут вызвать нарушение или прекращение движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что циклон принесет обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигнут 40 м/с.

В понедельник, 24 февраля, по всей территории Украины ожидается сильный ветер до 25-28 м/с.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также