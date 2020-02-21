Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Новая эра
Новая эра
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В Киеве будут судить госслужащего, который за 8 тыс. гривен продал служебную информацию

Он предоставил информацию о движении и состояния банковских счетов одного из обществ.

​В Киеве будут судить госслужащего, который за 8 тыс. гривен продал служебную информацию
Фото: scsgroup-consult.com

Следователи завершили расследование в отношении государственного служащего, который разгласил информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) и ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса, правоохранители задокументировали преступную деятельность главного специалиста одного из госучреждений", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что госслужащий имел доступ к автоматизированной системе хранения информации с ограниченным доступом и воспользовался положением, чтобы получить неправомерную выгоду.

"К нему обратился знакомый с просьбой предоставить информацию о движении и состояния банковских счетов одного из обществ. Служащий согласился передать сведения, являющиеся для служебного пользования, и получил за это 8 тіс. гривен", - сообщили правоохранители.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд Киева. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году правоохранители в Хмельницком задержали бывшего сотрудника Госпогранслужбы, который продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных.

Согласно норме постановления НБУ №27, которое вступило в силу 4 февраля 2019 года, банки обязаны предоставлять по запросу госорганов информацию о своих клиентах, которая является банковской тайной. Ранее чиновники не могли получить такие данные о физлицах без решения суда - Нацбанк ограничивал их запросы информацией о счетах физлиц-предпринимателей и юрлиц.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также