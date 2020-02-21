ООН осудила протесты в Новых Санжарах

"Сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов".

Организация Объединенных наций осудила нападения и акты насилия по отношению к эвакуированным людям из Китая в Новые Санжары. Соответствующее обращение опубликовано на фейсбуке Представительства ООН в Украине.

В ООН отметили, что нападение на эвакуированных украинских граждан в Новых Санжарах в Полтавской области не должно иметь место в сегодняшней Украине.

"Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважение к достоинству и безопасное возвращение в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - сказано в заявлении.

Также в ООН отметили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие лишь тормозили процесс, а не помогали реагировать на угрозу.

"Поэтому, сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", - добавили в ООН.

Напомним, с ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии эвакуированных украинцев из Китая. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями, по фото было видно разбитые окна автобусов. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.