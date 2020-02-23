Инспектор полиции охраны устроил смертельное ДТП в Одесской области

У полицейского обнаружили 2,03 промилле алкоголя в крови.

Инспектор полиции охраны устроил ДТП в Одесской области, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошла около 17 часов в субботу, 22 февраля, в одном из сел Белгород-Днестровского района.

"Полицейский не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Правоохранитель задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение ему подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследования осуществляет прокуратура Одесской области. В случае доказательства вины задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сотрудник Госпогранслужбы сбил ребенка на переходе. Девочка получила тяжелые телесные повреждения.