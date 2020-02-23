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Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Заход запланировали с целью повысить морскую безопасность в регионе.

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Американский эсминец USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море. Об этом говорится в твиттере командования 6-го флота ВМС США.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

Этот эсминец был в Черном море в декабре 2019 года и заходил в порт Одессы. Это был пятнадцатый заход военных кораблей НАТО в 2019 году.

В 2016 году эсминец USS Ross вместе с американским десантным кораблем участвовал в международных учениях "Си Бриз".

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