Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

Трое участников ДТП госпитализированы.

Вблизи станции метро "Бориспольская" в Киеве маршрутка №474 (метро "Харьковская" - Бортничи) с людьми в салоне на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. Есть пострадавшие.

Фото: Киев Оперативный

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Бажана перед Харьковской площадью: маршрутка врезалась в прицеп фуры, много пострадавших. На месте уже 6 карет скорой и полиция", - сообщает dtp.kiev.ua.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что в Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. По данным полиции, пострадали 12 человек.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы "103" около 17:00 24 февраля.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают в полиции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Николаеве 24 февраля произошло ДТП с Range Rover и маршруткой, погибла пассажирка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также