Вблизи станции метро "Бориспольская" в Киеве маршрутка №474 (метро "Харьковская" - Бортничи) с людьми в салоне на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. Есть пострадавшие.

Фото: Киев Оперативный

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Бажана перед Харьковской площадью: маршрутка врезалась в прицеп фуры, много пострадавших. На месте уже 6 карет скорой и полиция", - сообщает dtp.kiev.ua.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что в Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. По данным полиции, пострадали 12 человек.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы "103" около 17:00 24 февраля.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают в полиции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Николаеве 24 февраля произошло ДТП с Range Rover и маршруткой, погибла пассажирка.