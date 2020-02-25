Минкультуры рассчитывает на законодательный запрет использования животных в цирке

Министерство культуры, молодежи и спорта начало общественное обсуждение будущего законопроекта о запрете использования животных в цирке.

Об этом сказано в фейсбуке министерства.

"К 2021 году в украинском цирке не будет животных, и этот запрет будет законодательной", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это принципиально и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения. При этом, в министерстве призвали граждан к общественному обсуждению соответствующего законопроекта. Чтобы высказать свою точку зрения, нужно до 7 марта написать на lavro@mincult.gov.ua.

"Украина уверенно движется к списку цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством культуры подавало на рассмотрение Кабмина законопроект о запрете на использование диких животных в цирках.