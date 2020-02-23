В Калифорнии пять человек попали в больницу из-за атаки 40-тысячного роя пчел

Несколько человек были госпитализированы в Пасадене штат Калифорния, после того как их покусали пчелы, жившие в водосточном желобе местной гостиницы. Об этом пишет The Guardian.

"Рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти закрыть улицу, на которой находится отель", - говорится в сообщении.

Фото: https://twitter.com/CBSLARachel

После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский.

Представитель местной ассоциации пчеловодов заявил СМИ, что насекомых, вероятно, что-то напугало: какой-то шум, вибрация или что-то подобное.

Полицейские и пожарные сначала пытались усмирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения.

Фото: https://twitter.com/CBSLARachel

Африканизированные пчелы происходят от гибрида африканских и европейских пчел, которые были экспериментально выведены в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили прозвище "пчелы-убийцы".