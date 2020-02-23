У троих вернувшихся в РФ пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

У троих из восьми вернувшихся в Россию пассажиров лайнера Diamond Princess был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

По ее словам, "вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо", а у заразившихся короновирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться под карантином в Казани в специализированном учреждении. Им повторно проведут диагностику на наличие коронавируса.

До сегодняшнего дня на территории России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, оба пациента были вылечены и 12 февраля выписались из стационара.

К 23 февраля в мире зафиксировали почти 79 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались от инфекции 2462 пациента, в то время как число выздоровевших составило 23 256 человек.

Наибольшее число случаев заражения (76 934) на сегодня зарегистрировано в Китае, где от легочного заболевания, вызываемого короновирусом, уже скончались 2 442 пациента. Еще один очаг распространения вируса появился в Южной Корее. Там подтвердили более 550 случаев заболевания. В Италии за два дня количество больных на коронавирус выросло до 79.