Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией

Украина почти вдвое расширила регулярное авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Криклий заявил, что в результате переговоров на уровне авиационных властей украинцам существенно расширили регулярное авиасообщение с Турцией.

Фото: http://mtu.gov.ua

"Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для сообщения Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений", - отметил министр.

Криклий также добавил, что 11 городов Украины уже имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что украинская авиакомпания Windrose с апреля запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Кроме того, с ноября 2020 года Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск.