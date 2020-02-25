У активистов и основателей "Украинского киберальянса" проходят обыски

У активистов и сооснователей общественной организации "Украинский киберальянс" утром 25 февраля начались обыски. Об этом сообщили на странице Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.

Следственные действия проходят по местам регистрации Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.

"Сейчас у нас нет более детальной информации относительно причин таких действий. Мы связываем эти действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов", – заявили в организации.

Основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко в Facebook добавил, что обыски начались у людей, которые в рамках акции FRD указывали государственным учреждениям на критические уязвимости систем с целью исправления и закрытия этих уязвимостей.

Украинский киберальянс – объединение активистов из разных городов Украины и стран мира, возникшее в 2016 году. Его члены занимаются противодействием российской агрессии в Украине.

Напомним, ранее участники "Украинского киберальяса" несколько лет собирали данные о зарплатах российских военных на Донбассе и в Сирии.

Также они получили данные с почты Владислава Суркова о фейковых версиях крушения малазийского Boeing, который был сбит на Донбассом.