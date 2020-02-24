"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве машину эвакуировали вместе с детьми в салоне

Автомобиль был полностью тоннированный.

В Киеве эвакуатор забрал автомобиль вместе с детьми, которые находились в салоне машины.

В инспекции по парковке сообщили, что они эвакуировали полностью тонированный автомобиль.

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

"Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находились двое детей, которые были закрыты родителями. В результате вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили", - говорится в сообщении на странице инспекции в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

Поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль, выписав постановление.

"Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", - резюмировали в инспекции.

Как сообщалось, в Киеве отец и сын заказали эвакуатор, чтобы угнать автомобиль.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также