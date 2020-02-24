В Киеве эвакуатор забрал автомобиль вместе с детьми, которые находились в салоне машины.

В инспекции по парковке сообщили, что они эвакуировали полностью тонированный автомобиль.

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

"Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находились двое детей, которые были закрыты родителями. В результате вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили", - говорится в сообщении на странице инспекции в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

Фото: facebook.com/Інспекція з паркування

Поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль, выписав постановление.

"Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", - резюмировали в инспекции.

Как сообщалось, в Киеве отец и сын заказали эвакуатор, чтобы угнать автомобиль.