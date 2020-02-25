24 февраля в Киеве умерла старейшая собака Украины. Таксе Норе было 19 лет, 8 месяцев и 18 дней.

Об этом сообщила управляющая Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По словам Ветровой, официальная регистрация рекорда собачки-долгожителя состоялась 14 января 2020 года.

Фото: facebook.com/Вєтрова Лана

"Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ней день достижением. Такая долгая жизнь - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки - Инны Здесенко", - написала управляющая Национального реестра рекордов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Вєтрова Лана

Продолжительность жизни большинства собак - 8-12 лет, и мало кто из них доживает до 15-летнего возраста. По человеческим меркам, Нора прожила около 110 лет.

Как сообщалось, в июле 2018 самка английского бульдога по кличке Жа Жа, которая была признана самой уродливой собакой в мире, умерла спустя две недели после победы на конкурсе. Ей было 9 лет.