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В Донецкой области оккупанты обстреляли позиции защитников из 82-мм миномета

Они выпустили пять мин. 

В Донецкой области оккупанты обстреляли позиции защитников из 82-мм миномета
Фото: Макс Левин

С начала 25 февраля и по состоянию на 7 утра российские оккупационные войска устроили один обстрел в Донецкой области. Они выпустили пять мин из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм по защитникам Талаковки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины

За прошедшие сутки противник пять раз открывал огонь, применяя минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Поблизости Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Песков – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Талаковки – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – уточнили в Минобороны.

Рядом с Новотошковским противник применял минометы калибра 120 мм и выпустил 10 мин. В районе н.п. Шумы стрелял из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, за 23 февраля российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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