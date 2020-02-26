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На трассе Киев - Чоп в ДТП с тремя авто погибли два человека

Спасателям пришлось доставать тела погибших с помощью гидравлического оборудования.

На трассе Киев - Чоп в ДТП с тремя авто погибли два человека
Фото: facebook.com/MNSLVIV

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Об этом сообщила в фейсбуке Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"26 февраля в 7:10 от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Чоп в с. Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "Ford Focus", и автомобиля "BMW Х3". К месту вызова немедленно выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый", - говорится в сообщении.

Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП погибли два человека: водитель Ford - мужчина, 1966 года рождения и пассажирка - женщина, 1970 года рождения. Также травмирован водитель автомобиля "BMW Х3" которого с травмами разной степени тяжести госпитализировали центральную районную больницу.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тела погибших из автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлеклись две единицы спецтехники и семь человек личного состава ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Напомним, вечером 25 февраля на объездной дороге Львова столкнулись автобус, фура, бус и три легковых автомобиля. В масштабной аварии выжили все, трое были госпитализированы.

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