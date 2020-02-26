Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф

Основная версия - самоубийство.

В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
Фото: radio.vesti.ru

Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве.

Эту информацию в комментарии Hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.

Издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД сообщило, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить в квартире на улице Городецкого.

Когда приехали, дверь была заперта, и они попали в помещение открыв двери своим ключом. В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. В ходе следствия версия о самоубийстве будет перепроверена с помощью экспертиз и других следственных действий.

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году из квартиры Вульфа выкрали крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.

Напомним, 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также