В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф

Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве.

Эту информацию в комментарии Hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.

Издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД сообщило, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить в квартире на улице Городецкого.

Когда приехали, дверь была заперта, и они попали в помещение открыв двери своим ключом. В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. В ходе следствия версия о самоубийстве будет перепроверена с помощью экспертиз и других следственных действий.

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году из квартиры Вульфа выкрали крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.

Напомним, 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.