Уже более 30 тыс. человек в мире вылечены от коронавируса

Больше всего излечившихся - в Китае.

Количество людей, которые вылечились от китайского коронавируса увеличилось до более 30 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию распространения коронавируса Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса.

Согласно карте отслеживания коронавируса, выздоровели 30 тыс. 98 человек. Больше всего - в Китае (28 839 человек). В частности, в провинции Хубэй уже выздоровели 20 935 человека, при этом скончались на всем материковом Китае - 2715 человек.

За пределами Китая наибольшее количество выздоровевших в Сингапуре - 58 человека, Японии и Южной Корее - по 22.

Напомним, по состоянию на утро 25 февраля, в мире было зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о 2699 смертях.

Также первые случаи заболевания 25 февраля зафиксированы в нескольких европейских странах.