Атамбаеву и 13 его сторонникам предъявили обвинения в массовых беспорядках в Кыргызстане

Во время столкновений с полицией в августе 2019 года в селе Кой-Таш пострадали 225 человек.

Генеральная прокуратура Кыргызстана во вторник, 25 февраля, вручила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и 13 его сторонникам обвинительные акты по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Обвинительное заключение по фактам покушения на насильственный захват власти, убийства, покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, захвата заложников и других преступлений состоит из 491 страницы, передает DW.

Вместе с экс-президентом обвинение получили бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, два действующих депутата Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Дело еще 5 человек выделено в отдельное производство, поскольку они договорились о сотрудничестве со следствием. Сторонники Атамбаева утверждают, что обвинение бездоказательное и построено лишь на устных рассказах.

В августе 2019 года под Бишкеком спецназ Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана пытался задержать Атамбаева, но этому воспротивились его сторонники. Столкновения продолжались два дня, в результате Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Кыргызстана. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

Алмазбеак Атамбаев после ареста содержится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Экс-президент обвиняется так же по другим уголовным делам, в частности о коррупции и незаконном обогащении. На имущество экс-президента наложен арест.