Коронавирус зафиксирован в Хорватии, больной раньше был в Милане

В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил хорватский ресурс dnevnik.hr со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича.

Молодого человека с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал Милан.

Напомним, ранее первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19.