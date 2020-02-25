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Коронавирус зафиксирован в Хорватии, больной раньше был в Милане

Молодой человек госпитализирован в Загребе.

Коронавирус зафиксирован в Хорватии, больной раньше был в Милане
премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Фото: dnevnik.hr (скриншот)

В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил хорватский ресурс dnevnik.hr со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича. 

Молодого человека с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал Милан.

Напомним, ранее первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. 

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