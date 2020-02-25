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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Мужчина три недели назад вернулся из Италии.

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Румыния подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у мужчины, который вернулся три недели назад из Италии.

Об этом 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на румынский телеканал Realitatea Plus.

"Realitatea сообщила, что этот человек был помещен на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу Matei Bals. Чиновники в больнице отказались от комментариев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хорватии коронавирус зафиксирован у посетившего Милан молодого человека.

Первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. 

Также 25 февраля первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии.

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