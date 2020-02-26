Загорелись поддоны и тара на площади 100 кв. м, огонь распространился на грузовые автоприцепы.

Вечером 26 февраля на Троещине в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно сообщалось, что горят гаражи на станции СТО, которые находятся параллельно улице Закревского.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Видео пожара опубликовал паблик Киев Оперативный.

По данным Информатора, пожар начался на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехнической. Там загорелись четыре грузовых автомобиля. На этой же территории находится СТО.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В столичном управлении ГосЧС сообщили, что информация о пожаре на территории автогаражного кооператива на ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева поступила в 19:03.

"Загорелись поддоны и тара на площади 100 кв. м, огонь распространился на грузовые автоприцепы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В 19:42 пожар удалось локализовать. В 20:14 он был ликвидирован.

На месте работало 4 единицы основной и спецтехники ГосЧС и 18 человек личного состава.

Причины возгорания установит следствие.

накануне сообщалось, что в Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей.