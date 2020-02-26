Вечером 26 февраля на Троещине в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно сообщалось, что горят гаражи на станции СТО, которые находятся параллельно улице Закревского.
Видео пожара опубликовал паблик Киев Оперативный.
По данным Информатора, пожар начался на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехнической. Там загорелись четыре грузовых автомобиля. На этой же территории находится СТО.
В столичном управлении ГосЧС сообщили, что информация о пожаре на территории автогаражного кооператива на ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева поступила в 19:03.
"Загорелись поддоны и тара на площади 100 кв. м, огонь распространился на грузовые автоприцепы", - говорится в сообщении.
В 19:42 пожар удалось локализовать. В 20:14 он был ликвидирован.
На месте работало 4 единицы основной и спецтехники ГосЧС и 18 человек личного состава.
Причины возгорания установит следствие.
накануне сообщалось, что в Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей.