Вечером 26 февраля в Киеве на ул. Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил "Новую почту".

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Около 21:00 в отделение "Новой Почты", что на Гашека, 8А, вбежал преступник, под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал около 10 тысяч гривен", - уточнил Киев Оперативный.

"Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица", - говорится в сообщении.

Информатор пишет, что налет на отделение №130 случился около 21:00. Мужчина был одет в камуфляжную форму и медицинскую маску. Он достал предмет, похожий на пистолет, и пакет, куда потребовал сложить деньги. Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.

Фото: kiev.informator.ua

С места ограбления мужчина сбежал. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.