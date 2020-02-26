Коронавирус попал в Грецию
Коронавирус попал в Грецию
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве вооруженный мужчина в военной форме ограбил "Новую почту"

Грабитель унес несколько десятков тысяч гривен.

Вечером 26 февраля в Киеве на ул. Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил "Новую почту".

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Около 21:00 в отделение "Новой Почты", что на Гашека, 8А, вбежал преступник, под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал около 10 тысяч гривен", - уточнил Киев Оперативный.

"Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица", - говорится в сообщении.

Информатор пишет, что налет на отделение №130 случился около 21:00. Мужчина был одет в камуфляжную форму и медицинскую маску. Он достал предмет, похожий на пистолет, и пакет, куда потребовал сложить деньги. Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.

Фото: kiev.informator.ua

С места ограбления мужчина сбежал. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также