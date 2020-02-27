Военная прокуратура передала в суд дело о попытке незаконной выдачи украинского паспорта гражданину РФ

Военная прокуратура отправила в суд обвинительный акт против гражданки по подозрению в незаконном завладении паспортами граждан Украины и злоупотреблении положением (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 357 та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, она по предварительному сговору с двумя россиянами в августе и ноябре 2019 передала неправомерное вознаграждение правоохранителю, чтобы тот повлиял на незаконное оформление и выдачу украинского паспорта гражданину России. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. При этом персональные данные в этом паспорте планировали сделать выдуманными.

"Такие "услуги" правоохранителя подозреваемые оценили в миллион рублей (около 390 000 гривен), – говорится в сообщении.

После передачи части взятки в сумме 800 000 рублей (около 300 000 гривен) она была задержана. Суд поместил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в апреле 2019 СБУ разоблачила группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, используя поддельные документы.