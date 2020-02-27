​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Военная прокуратура передала в суд дело о попытке незаконной выдачи украинского паспорта гражданину РФ

Подозреваемые собирались заплатить правоохранителю миллион рублей. 

Военная прокуратура передала в суд дело о попытке незаконной выдачи украинского паспорта гражданину РФ
Фото: comments.ua

Военная прокуратура отправила в суд обвинительный акт против гражданки по подозрению в незаконном завладении паспортами граждан Украины и злоупотреблении положением (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 357 та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, она по предварительному сговору с двумя россиянами в августе и ноябре 2019 передала неправомерное вознаграждение правоохранителю, чтобы тот повлиял на незаконное оформление и выдачу украинского паспорта гражданину России. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. При этом персональные данные в этом паспорте планировали сделать выдуманными.

"Такие "услуги" правоохранителя подозреваемые оценили в миллион рублей (около 390 000 гривен), – говорится в сообщении.

После передачи части взятки в сумме 800 000 рублей (около 300 000 гривен) она была задержана. Суд поместил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в апреле 2019 СБУ разоблачила группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, используя поддельные документы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также