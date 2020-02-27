Чиновникам ГУ ГНС в Харьковской области сообщено о подозрении, - Фильчаков Государству нанесен ущерб почти на 2,8 млн гривен.

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) лицу, которое занимает руководящую должность в ГУ ГНС в Харьковской области.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, установлено, что должностные лица ГУ ГНС в Харьковской области умышленно не выполняли судебные решения, а также ненадлежащим выполняли свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним. Их действия привели к взысканию с государственного бюджета Украины почти 2,8 млн грн пени за несвоевременное возмещение НДС одному из харьковских ООО.

Так, начальник одного из отделов ГУ ГНС в Харьковской области умышленно не вносил в налоговую базу данных сведения о принятых судом решений. Соответственно не выполнял судебные решения о взыскании с государственного бюджета Украины в пользу указанного ООО суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 4 млн грн. Это привело к начислению и взысканию с государственного бюджета Украины в пользу указанного предприятия почти 2,8 млн грн пени.

При этом его руководитель в свою очередь не проконтролировал исполнение судебных решений своим подчиненным, что также привело к указанным последствиям.

Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г..Полтаве. Оперативное сопровождение осуществляет Восточный отдел УВБ ГФС.