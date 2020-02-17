Верланов: налоговая будет проверять производителей спирта, пока не наведет порядок на рынке

В четверг, 13 февраля, сотрудники Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины обнаружили в Киевской области два предприятия, которые осуществляли деятельность по производству этилового спирта без лицензии под видом производства продукции химического и технического назначения. По этим и другим установленным фактам нарушений налоговики насчитали предприятиям 183,1 млн грн штрафных санкций. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«Налоговая продолжает эффективно и результативно противодействовать правонарушениям в сфере производства и обращения спиртосодержащей продукции. Те, кто окажутся причастными к указанным действиям, обязательно будут нести ответственность перед законом. И никаких исключений, уверяю, налоговая делать не будет», - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе подчеркнули, что и дальше будут активно проверять предприятия, осуществляющие производство и реализацию спиртосодержащей продукции с целью привести их деятельность в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве налоговики накрыли целый арсенал контрафактной водки.

Также добавим, что налоговая запустила пилотный проект «Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт». Электронный сервис позволяет оперативно проверить, легально осуществляется перевозка горючего или спирта.