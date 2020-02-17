«Сертификация ГБО значительно снижает риски установки некачественного и опасного оборудования», - Дмитрий Гончарук

О том, что потребитель получает за эти деньги, мы поговорили с Дмитрием Гончаруком, Президентом Ассоциации «Безопасности эксплуатации транспорта» (АБЕТ), членами которой являются в том числе и органы оценки соответствия.

До 19 декабря 2019 года по факту переоборудования транспортного средства такой документ автовладельцу могло выдавать предприятие, сертифицированное в системе, известной как Укр СЕПРО . В связи с отменой с 01.01.2018 Декрета Каб м ина Украины 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” сертификация УкрСЕПРО отменена. Теперь сертификация проводится в системе органа по сертификации (на основании аттестата аккредитации, выданного Национальным агентством аккредитации Украины). Но если раньше автовладельцам приходилось платить от 300 до 500 грн за акт технической экспертизы, то стоимость сертификата составляет более 2000 грн.

Согласно Постановления КМУ от 21.07.2010 №607, после переоборудования автомобиля (в том числе установки ГБО), необходимо внести изменения в техпаспорт. Для этого необходимо подать в Сервисный центр МВД пакет документации, в том числе документ, подтверждающий оценку соответствия нормам законодательства (сертификат соответствия или акт технической экспертизы).

Фото: предоставлено автором

Получается так, что стоимость оформления документации для дальнейшей регистрации ГБО по факту увеличилась. Что получат водители за эти деньги? Что изменилось?

Прежде всего, стоит отметить, что ценовую политику устанавливает сам орган оценки соответствия самостоятельно, исходя из затрат на выполнение работ: специалистов, оборудования, и т.д.

Изменилось то, что за свои деньги потребитель получит реальную услугу, а именно: независимую от установщика оценку соответствия оборудования и проведенной работы по установке ГБО, а также получит сертификат соответствия, если необходимые нормативные и технические условия соблюдены.

Ранее акт технической экспертизы автовладельцу предлагал сам установщик. То есть, по факту, не проводя оценку соответствия и не понеся никаких дополнительных затрат, исполнитель оценивал себя сам и продавал документ другого предприятия, сертифицированного в системе Укр СЕПРО и уполномоченного проводить техническую экспертизу. В таких условиях органы сертификации, конечно же, не могли конкурировать с ценовой политикой «виртуальной» услуги.

Ведь естественно, что присутствие сотрудника органа по оценке соответствия в точке установки, а также работа органа сертификации– это дополнительные затраты. Нужно организовать рабочее место, фото-, и, в определенных случаях, видеофиксацию каждого установленного узла. Потому что, если вдруг возникнут проблемы, орган сертификации отвечает за доказательную базу.

Проще говоря, ужесточился контроль за качеством и безопасностью установленного газобаллонного оборудования и самой работы по установке.

Ведь ни для кого не секрет, что многие наши автовладельцы часто стараются сэкономить: на трубках и шлангах для газопроводов, баллонах, мультиклапанах. Жертвами такой экономии могут стать как сам автовладелец, родные, близкие, пассажиры, так и окружающие люди.

По сути, началась трансформация теневой части рынка ГБО в законный.

Начала выполняться норма о независимости и непредвзятости подтверждения соответствия, - то, что раньше делалось фиктивно.

Следует отметить, что такой способ оценки позволяет выполнить очень важную миссию: отсечь нелегальное или с истекшим сроком эксплуатации (б/у) оборудование. Ведь реальность такова, что из 10 машин – 4-5 не могут быть сертифицированы априори. Ранее автовладельцы платили за бумажку без какой-либо гарантии безопасности, сейчас же происходит реальная проверка с участием квалифицированных экспертов. Дорого для них это или нет, каждый решает сам за себя и своих близких.

Фото: kostagas.com.ua

Кто теперь проводит экспертизу установленного газобаллонного оборудования и выдает документы, необходимые для внесения изменений в техпаспорт? Какими стандартами они руководствуются?

Сертификаты на установленное ГБО выдают органы оценки соответствия, аккредитованные Национальным агентством аккредитации Украины по международному стандарту ISO/IEC 17065:2012, на основании протокола испытаний лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO/IEC 17025:2017. Эти стандарты подтверждают, что орган имеет необходимую материально-техническую базу и аттестованных специалистов.

Пройти сертификацию ГБО можно в органах сертификации, указанных в перечне на сайте МИУ у которых заключены договора с испытательными лабораториями. Таких лабораторий около 500 по всей Украине. Кроме того, у большинства установщиков ГБО есть эта информация и на их территории находятся специалисты органов оценки соответствия. После того, как автомобиль с ГБО прошел испытания и получил протокол, результаты передаются в орган сертификации для получения сертификата соответствия.

Получение сертификата может происходить как в органе оценки, так и в точке установки ГБО у представителя органа оценки соответствия. Крупные клиентоориентированные предприятия или частные предприниматели, которые устанавливают ГБО, сами заинтересованы в том, чтобы размещать у себя таких специалистов. Чтобы клиент никуда не ездил, а получал документы на месте по системе «все включено». При этом соблюдается полная независимость и непредвзятость органов оценки соответствия от установщиков ГБО, что позволяет исключить конфликт интересов и коррупционную составляющую.

В целом процедура стала проще. Сейчас автовладельца, который прошел сертификацию и приезжает в Сервисный Центр МВД, уже не задерживают прохождением экспертизы, он не ждет эксперта, а просто сдает пакет документов, включая сертификат соответствия. И за 15-30 минут ему выдают готовый техпаспорт.

Что проверяет орган оценки соответствия после установки ГБО? На что в первую очередь обращают внимание?

Прежде всего, проверяют, чтобы оборудование было маркировано и соответствовало нормативной и технической документации. В маркировке должна быть отображена вся информация о ГБО: производитель, срок эксплуатации, место выпуска и т.д. Также обязательно проверяется наличие клапанов, которые исключают попадание газа в салон. Сейчас многие СТО ставят ГБО без клапанов, с баллонами, у которых истек срок эксплуатации, - так получается намного дешевле. И такие опасные модификации уменьшают стоимость оборудования, но несут угрозу жизни людей. Кроме того, на специальном оборудовании проверяется отсутствие утечки газа. Проводятся испытания, подается давление, чтобы газ шел по трубопроводу, и специалисты могли найти утечку, если она есть. Кроме того, во время экспертизы в целом проверяется правильность установки данного оборудования согласно нормативной и технической документации.

Фото: предоставлено автором

Кто контролирует органы оценки соответствия и сертификации?

Национальное агентство по аккредитации Украины. Это уполномоченный орган, который подтверждает компетентность калибровочных и испытательных лабораторий, органов сертификации и персонала. НААУ является частью системы Европейской аккредитации и в своей деятельности опирается на Международный стандарт ISO/IEC 17011:2017 и процедуры международных профессиональных организаций. Перед выдачей лабораториям и органам сертификации аттестатов эксперты-аудиторы Агентства тщательно все проверяют - систему управления качеством, процедуры и методы испытаний, экспертную базу, квалификацию и опыт работы персонала, инструменты проведения испытаний и многое другое. То есть мало просто купить оборудование, нужно доказать Нацагентству, что этим оборудованием умеет пользоваться персонал. Сначала идет проверка документов, потом происходит выездная проверка органа сертификации или лаборатории, которая подтверждает, что есть материально-техническая база и обученный компетентный персонал. И только после этого выдается аттестат аккредитации. Далее - Министерство инфраструктуры выдает органам полномочия на сертификацию.

Кто несет ответственность, если ГБО было установлено неправильно и привело к ДТП или возгоранию авто?

Ранее ответственность нес только установщик ГБО (тот, кто выдал свидетельство), теперь же она ложится и на орган сертификации. Все органы оценки соответствия и сертификации должны быть застрахованы. Это обязательное требование Национального агентства по аккредитации. Для этого они заключают со страховыми компаниями договора страхования от причинения вреда имуществу третьих лиц.

Если орган выдал сертификат соответствия на неисправное ГБО, он несет финансовую и репутационную ответственность. Кроме того, есть большой риск аннулирования аттестата аккредитации, который дает право заниматься сертификацией и вообще работать на этом рынке. Поэтому органы сертификации очень осторожны в выборе партнеров по лаборатории, их эксперты выезжают на место, регулярно проверяют компетентность персонала и состояние оборудования.

Но если вдруг произойдет возгорание по причине неправильно работающего ГБО, необходимо вызывать полицию и экспертную службу МВД. Они определят, что же стало причиной. Если возгорание произошло из-за неисправности ГБО, начинается расследование по цепочке – чье свидетельство, кто устанавливал, проводил испытания и выдавал сертификат. То есть поднимаются все материалы из Сервисного центра МВД. При этом установщики ГБО, например, какое-нибудь кустарное СТО, вообще не несут никакой ответственности.

Тем не менее, представители станций техобслуживания возмущены, тем что они потеряли право проводить экспертизу и выдавать документы на ГБО для изменения техпаспорта. Как им действовать в этой ситуации?

В том-то и суть, что ранее установщики ГБО не проводили экспертизу, так как ее должна проводить третья, независимая организация. А на самом деле – они продавали просто документ, выписанный на проданном им бланке. И когда у таких организаций закончились сроки действия сертификатов в системе УкрСЕПРО, - единственным законным способом получения сертификата соответствия является реальное проведение испытаний и сертификация в органе оценки соответствия, так как ни один орган не согласится просто продавать пустые бланки своих документов. На скорость и стоимость услуги предприятий-установщиков ГБО изменения никак не влияют.

Недовольными могут быть в основном полулегальные СТО, которые поставили устаревшее или некачественное оборудование, а теперь должны будут все переустанавливать за собственный счет в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Однако большинство установщиков ГБО, которые и ранее работали в правовом поле, приветствуют новые правила регистрации. Ведь все, что им необходимо сделать, – это приобрести техническую документацию, как правильно устанавливать ГБО, чтобы их клиент мог быстро и без проблем пройти оценку соответствия и получить сертификат.

Но не все хотят работать цивилизованно и проходить независимый контроль.