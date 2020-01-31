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Страховая компания ARX выплачивает клиентам 3,9 миллиона гривен ежедневно

Главное при выборе страховой компании – уверенность в ее надежности и честности. В июле 2019 году АХА Страхование провела ребрендинг и теперь известна над новым брендом Страховая компания ARX. В чем уникальность компании для украинского рынка?

Развитие

25 лет на рынке страхования – четкий маркер надежности и стабильного роста:

  • 1994 год: начала работу СК ВЕСКО;

  • 2000 год: основан Украинский Страховой Альянс;

  • 2007 год: обе компании слиты под крылом французского холдинга АХА. За 11 лет бренд АХА Страхование стал стандартом качества для Украины;

  • 2019 год: в компанию приходит новый мощный инвестор Fairfax Financial Holdings. Смена имени на Страховая компания ARX («arx» в переводе с латыни – цитадель, крепость).

Справка: холдинг Fairfax (штаб-квартира в Торонто, Канада) с 1951 года ведет страховую и перестраховочную деятельность в 40 странах мира. 

Безупречность

Количество заключенных договоров страхования за 2018 год превышает 1,7 млн., суммы выплат ежедневно составляют 3,9 миллиона гривен. Работа компании построена на тесном взаимодействии с контрагентами: клиент не тратит время и нервы на согласование условия получения страховки.

Страховая компания ARX первой в Украине ведет онлайн-мониторинг оценки качества урегулирования страхового случая. Сервис обратной связи Transparent Customer Feedback аккумулирует все оценки реальных клиентов. Модерирует данные независимый аудитор eKomi - The Feedback Company.

Результат: 92% клиентов подтверждают высокий уровень работы компании.

Лидерство

10 лет подряд компания № 1 на рынке КАСКО и входит в топ-5 компаний в остальных видах страхования.

В настоящее время клиентам Страховой компании ARX предложено:

  • 6 пакетов КАСКО:

- Все включено;

- Классик;

- Лайт;

- Смарт: авто оборудовано телематикой, оплата по принципу «плати как ездишь»;

- КАСКО 5+: самый бюджетный;

- Автозащита: исключительно на случай ДТП.

  • 4 пакета ОСАГО:

- Онлайн; оформляется за 7 минут;

- Бумажная;

- Добровольная;

- Все включено: КАСКО + стандартная и добровольная автоцивилка

  • 3 опции туристических страховых полисов от 13 грн/день.

  • 5 уникальных продуктов добровольной страховой медицины;

  • 4 покрытия рисков страхования жизни;

  • Страхование домов, квартир, имущества и гаджетов.

Ребрендинг Страховой компании ARX – свидетельство убежденности топ-менеджмента и инвесторов в динамичном росте компании в долгосрочной перспективе. Для клиентов это - уверенность в надежности предприятия и исполнении компанией обязательств по договорам.

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