Глава Администрации портов Вецкаганс уволился

Его обязанности временно возложены на главу одного из филиалов.

Наблюдательный совет ГП "Администрация морских портов Украины" 30 января уволил и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганска, который руководил ним с января 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Вецкаганс уволился по собственному желанию.

С 31 января обязанности главы АМПУ будет временно исполнять начальник филиала "Дельта-лоцман" Александр Голодницкий, имеющий многолетний стаж работы в транспортной отрасли.

С 2001 года он занимал должности замдиректора по финансово-экономической работе; замдиректора Государственного департамента морского и речного транспорта Украины; директора ГП «Дельта-лоцман» (2005-2006 и 2008-2013 годы). С июня 2013 года - первый заместитель председателя ГП "АМПУ". С июня 2014 года - начальник филиала "Дельта-лоцман".

Нового главу АМПУ планируют выбрать на открытом конкурсе, прием документов от кандидатов - до 7 февраля.

Напомним, Вецкаганс - гражданин Латвии, до назначения в АМКУ имел больше 16 лет опыта по управлению предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

В 2017 году ему был обещан карт-бланш в борьбе с коррупцией в морпортах.

АМПУ объединяет ряд государственных портов, которые были переданы в управление этому предприятию в рамках реформирования портовой отрасли.