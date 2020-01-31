Суд "заморозил" 50,3% акций Полтавского ГОК по делу Жеваго

Ограничение не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Украинский суд "заморозил" 50,3% компании Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский горно-обогатительный комбинат).

Об этом говорится в сообщении на Лондонской фондовой бирже.

"Ferrexpo сообщает, что украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM. Ferrexpo AG обжаловала это решение суда", - сказано в нем.

Ограничение не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Группа считает, что это ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися мажоритарного акционера Ferrexpo Константина Жеваго и обанкротившегося банка "Финансы и кредит", которым он владел до 2015 года.

Ferrexpo AG указывает, что не намерен и никогда не собирался передавать свою долю в компании.

Решение суда будет обжаловано.

Напомним, что Жеваго находится в розыске по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".

Миллиардер был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.