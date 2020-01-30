Система закупок Prozorro получила международную награду

Электронная система публичных закупок Prozorro получила международную награду от глобальной учебной платформы для мировых правительств Apolitical.

Украинская система получила награду в категории Doing More with Less (примерно можно перевести как «Делать больше с меньшими ресурсами»), передает Радио Свобода.

Система публичных закупок Prozorro была создана в 2015 году. Как сообщается на ее сайте, по состоянию на начало 2020 года она помогла сэкономить на торгах

100 млрд гривен.

В 2016 году стартовал проект «Prozorro.Продажи», с помощью которого продают имущество неплатежеспособных банков, государственных и коммунальных предприятий.

Организаторы награды Apolitical отмечают, что проект с бюджетом в 100 тыс. долларов и небольшой командой принес прибыль на 500 млн долларов.