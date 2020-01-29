В Кабмине отвергли сравнение новой методики цены на газ с "Роттердамом+"

"Правительство установило условие "не больше, чем", но можно меньше".

Министр экологии и энергетики Александр Оржель заявил, что привязку цены на газ для населения к котировкам на газовом хабе TFF нельзя сравнивать с угольной формулой Роттердам+.

"Это никакой не Роттердам+, потому что это верхняя граница. В данном случае правительство установило условие "не больше, чем", но можно меньше", - сказал Оржель на брифинге после заседания правительства в среду.

Он пояснил, что пересмотр методики связан с тем, что цена на газ в январе оказалась намного ниже, чем могла быть в случае прекращения транзита через Украину. "Многие ожидали, что цена в январе будет совсем другой, что она может подскочить до 12-13 тысяч гривен без транспортировки, распределения, НДС", - сказал Оржель.

Учитывая эти риски, правительство установило цену, по которой газ будет поставляться в рамках специальных обязательство (ПСО), на уровне 5500 за тысячу кубометров. Но по факту оказалось, что эта цена выше рыночной.

"Учитывая, что сейчас есть много положительных сигналов - большие запасы в ПХГ как в Украине (у нас на 5,4 млрд больше запасов, чем в прошлом году), так и в европейских газохранилищах, теплая зима, наличие транспортировки по территории Украины - это влияет на снижение цен в Европе и Украине. Поэтому для нас было важно, чтобы население получило положительные ценовые сигналы, которые подает рынок", - сказал Оржель.

В связи с этим 24 января было принято решение привязать стоимость газа к средней цене на топливо на нидерландском хабе TTF, к которой додаются маржа поставщика, стоимость доставки в Украину, НДС и тариф газсбыта.

"Это значит, что цена будет 4650 гривен. Это значит, что население, потребители будут платить меньше даже гарантированной цены, которую сформулировало правительство", - заявил министр.

Оржель сказал, что при тарифе 5500 гривен конечная цена для населения должна была составить около 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а по новой методике - 6-7 тысяч гривен.

Министр добавил, что если положительные тренды на газовом рынке будут сохраняться, возможно еще одно снижение цены в феврале.

Утвержденный порядок будет действовать до мая, когда Украина должна полностью либерализовать рынок и цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.