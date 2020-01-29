Приватбанк по решению суда выплатил 22 млн гривен заводу Коломойского

В то же время, банк подал апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции неправомерным.

Приватбанк выплатил Никопольскому заводу ферросплавов 21,8 млн гривен по решению хозяйственного суда от 17 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте банка.

В то же время, Приватбанк подал апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что полиция зарегистрировала 134 обращения от работников банка и других граждан по фактам нарушения правопорядка участниками протестов.

Напомним, 20 сентября прошлого года около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов, который контролируется Игорем Коломойским, устроили пикет возле главного офиса Приватбанка в Днепре. Поводом для пикета стало мировое соглашение между НЗФ и Нацбанком, согласно которому предприятие выплатило долги по кредиту рефинансирования, выданному Приватбанку, когда тот принадлежал Коломойскому.