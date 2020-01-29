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Приватбанк по решению суда выплатил 22 млн гривен заводу Коломойского

В то же время, банк подал апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции неправомерным.

Приватбанк по решению суда выплатил 22 млн гривен заводу Коломойского
Фото: superstas.com

Приватбанк выплатил Никопольскому заводу ферросплавов 21,8 млн гривен по решению хозяйственного суда от 17 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте банка.

В то же время, Приватбанк подал апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что полиция зарегистрировала 134 обращения от работников банка и других граждан по фактам нарушения правопорядка участниками протестов.

Напомним, 20 сентября прошлого года около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов, который контролируется Игорем Коломойским, устроили пикет возле главного офиса Приватбанка в Днепре. Поводом для пикета стало мировое соглашение между НЗФ и Нацбанком, согласно которому предприятие выплатило долги по кредиту рефинансирования, выданному Приватбанку, когда тот принадлежал Коломойскому.

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