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Кравцов похвастался "немалой" компенсацией при увольнении

Глава "УЗ" ушел из компании при деньгах.

Бывший глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что получил большую компенсацию за досрочный разрыв контракта.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу", - говорится в фейсбуке Кравцова. Пост сопровождается его фотографией в плацкартном вагоне.

Уволенный топ-менеджер сказал, что "был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту".

Он считает, что оставляет компанию в то время, когда она переживает "одни из лучших времен практически по всем показателям".

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - написал Кравцов.

Напомним, что Евгений Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года после отставки Войцеха Балчуна.

Кравцов отработал по контракту всего год вместо положенных трех лет.

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