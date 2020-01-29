Кравцов похвастался "немалой" компенсацией при увольнении

Бывший глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что получил большую компенсацию за досрочный разрыв контракта.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу", - говорится в фейсбуке Кравцова. Пост сопровождается его фотографией в плацкартном вагоне.

Уволенный топ-менеджер сказал, что "был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту".

Он считает, что оставляет компанию в то время, когда она переживает "одни из лучших времен практически по всем показателям".

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - написал Кравцов.

Напомним, что Евгений Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года после отставки Войцеха Балчуна.

Кравцов отработал по контракту всего год вместо положенных трех лет.