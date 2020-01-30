Представители азербайджанской компании SOCAR посетили Одесский припортовый завод вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и замглавы Фонда госимущества Сергеем Игнатовским.

Об этом сообщил заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в фейсбуке.

Фото: facebook.com / Николай Щуриков

Встреча с руководством предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.

"Гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Их приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в будущей приватизации Одесского припортового завода", - сообщил он.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский ездил с Баку, где пообещал "всесторонне содействовать" работе SOCAR.

В июне 2019 года он утвердил новый состав Национального инвестиционного совета, куда в том числе попал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.