НБУ снизил учетную ставку с 13,5% до 11%

Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2,5 пункта - с 13,5% до 11%.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Это связано с тем, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% и впервые вошла в целевой коридор, установленный Национальным банком еще в 2015 году (5% ± 1 процентный пункт). Решающее влияние на быстрое замедление инфляции в конце 2019 года имело укрепление гривны, которое нивелировало эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

НБУ считает, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже целевого диапазона, но под конец года снова вернется в его границы. По итогам 2020 инфляция должна составить 4,8%.

В таких условиях регулятор готов к концу года снизить учетную ставку до 7%.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%.