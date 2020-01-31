Я не за то, чтобы не было богатых, я за то, чтобы не было бедных

Прошлый 8-й созыв Верховной Рады начинал с зарплаты 6500 грн «грязными» в месяц, что составляло менее 300 долларов. Сегодня она, как сообщают со ссылкой на депутатов, равна 38–40 тыс. грн, то есть более 1500 долларов, не считая прочих благ. Но и это мелочи по сравнению с зарплатами других чиновников, исчисляемых в сотнях тысяч гривен, а иногда и в миллионах, на государственных должностях!

Фото: Макс Левин

Сообщают, например, что глава нищей Укрпочты получает 79 тыс. долл. (в полтора раза больше главного почтмейстера США и почти в 2,4 раза больше стабильной зарплаты американского Президента), то есть почти 2 млн гривен.

Может быть, меня в этой связи давит жаба? Нет: такая жаба еще не родилась; я вообще считаю, что богатые пусть будут, а не должно быть бедных. Не в том смысле, что их нужно извести, как это сейчас иногда происходит, а в том, что их доходы должны быть увязаны с доходами богатых.

Именно так, а не наоборот.

Ведь что иногда предлагают? Чтоб максимальная зарплата чиновника не превышала сколько-то — например, 10 минимальных зарплат (вариант: прожиточных минимумов). Скажем, если у бедных где-то 3–5 тыс. гривен в месяц, то пусть у чиновников будет не более 30–50 тыс.

Я же предлагаю противоположное: пусть хорошо оплачиваемые госслужащие получают так же, как и сейчас, даже больше, и на здоровье им всем, но пусть и минимальная зарплата при этом составляет не менее 5% от средней зарплаты первого десятка самых высокооплачиваемых (из госбюджета!) чиновников.

Например, если 10 самых дорогих госслужащих получают в среднем по 500 тыс. гривен в месяц, то минзарплата в стране должна быть не ниже 5% от этой суммы, то есть 25 тыс. гривен.

Таким образом, не чиновникам — общенародную нищету, умноженную на 10, а людям — не меньше, чем столько, сколько самые крутые 10 госслужащих получают в среднем на каждого, разделенное на 20!

И пусть всевозможные Коболевы имеют в десятки раз больше, чем сейчас,— люди будут только счастливы: ведь это значит, что во столько же вырастут — вместе с минзарплатой — и их доходы. Никаких жаб, только радость за такое замечательное руководство, которое сумело и себя не забыть, и людям дать!

Это не «попса» и не то же самое, только в профиль. Если идти путем снижения официальных топ-доходов, то просто резко сократятся зарплаты чиновников, пока их первая десятка (с каждым снижением — все время новая!) не станет удовлетворять данному требованию. Вряд ли при этом сэкономленное раздадут людям, это утопия. Просто чье-то сердце успокоится, но без пользы для семейного бюджета.

А вот если не чиновникам снижать зарплату, а наоборот — повышать минимальную и с ней — доходы граждан, причем повышать реально, а не в качестве угрозы другим «а ну, снижайте себе, а не то...», будет неизбежное увеличение денежной массы, рост спроса и, следовательно — экономический рост вследствие оживления экономики.

НБУ будет вынужден по-настоящему снизить учетную ставку, дешевле станут кредиты, что тоже даст экономический толчок. И не «как бы», а тоже по-настоящему, лишь бы под грамотным и эффективным контролем.

Гривна подешевеет — доллар снова обретет функцию предохранителя от инфляции, легче станет экспортировать, импорт станет менее выгоден, что оживит деятельность отечественных производителей. С ростом зарплат не только вырастет уровень доходов граждан, но и вырастут доходы бюджета, больше станут поступления от НДФЛ и ЕСВ.

Да, при этом, возможно, подорожает бензин и не только он (хотя при «укреплении» гривны ничего вовсе не дешевело, а наоборот!), вырастет минимальный ЕСВ, что, увы, более гарантированно, чем рост зарплаты: зарплата ведь поднимется только у наименее обеспеченных и к тому же только в госсекторе, а остальные просто переведут — поначалу — сотрудников на полставки, пока не почувствуют реальных плодов всплеска спроса.

Но вот при этом минимальный ЕСВ вырастет у предпринимателей сразу — независимо от того, получают ли они доход. Зато доход будут получать реально больше — благодаря дешевым кредитам и росту спроса.

Постепенно экономический рост вследствие денежного насыщения даст свои плоды и минусы станут гораздо терпимее. Не зря в Федеральной резервной системе США — их, по сути, нацбанке — говорили, что доллары надо бы разбрасывать с самолета.

Речь не идет о неоправданной эмиссии. Речь о придании экономике импульса, которого она заждалась. Социальный разрыв лишь показывает, насколько этот импульс запоздал. Это не у «топ» много денег. Это у всех остальных их мало. За невиданный сегодня в мире жесточайший и вредительский монетаризм НБУ расплачиваются именно беднейшие. Именно они, а не все в равной степени.

И поскольку страдают именно бедные — потенциальные покупатели как раз отечественных товаров, то страдает и экономика. Нет спроса — не имеет смысла и все остальное.

А доходы «топ» все равно спрос на отечественное не определяют. Но от того, что им станет сложнее, стране легче не будет. Если же подравнивать под них, а не под беднейших, то экономика зашевелится.

Дефицит денег — самый вредный из всех возможных дефицитов. Вредных не только социально, но и экономически. Не зря эти понятия часто называют вместе, говоря о росте социально-экономическом. Едином и неразрывном. Как пространство-время...