Тимошенко предложила перенаправить зарплаты Коболева и Смелянского на финансирование медсестер в школах

Украинское правительство не предусмотрело в образовательном бюджете на 2020 год расходы для обеспечения деятельности медсестер в детсадах и школах в тов время как не скупится начислять сверхзарплаты чиновникам. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в фейсбуке.

«Услышала в новостях, что школы и детсады в разных регионах Украины остаются без медсестер. Правительство не предусмотрело в образовательном бюджете таких расходов. Знаете что, уважаемые чиновники? Зарплаты Коболева или Смелянского хватит на всех школьных медсестер по всей стране, еще и на кружки останется. ДумайТЕ» - отметила Юлия Тимошенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины не предусмотрел в бюджете на 2020 год расходов, обеспечивающих зарплату для медицинских работников в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях.