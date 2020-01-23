Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
ГлавнаяПолитика

Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться при участии журналистов

Он отметил, что в документе есть спорные пункты. 

Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться при участии журналистов
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Размуков заявил, что законопроект "О медиа" будет дорабатываться, в том числе и при участии журналистов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на слова председателя парламента на брифинге в Одессе.

"Сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мыслей журналистского сообщества. Там есть правильные вещи и вещи, которые нуждаются в дополнительных консультациях", – заявил Разумков.

9 ноября президент Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Законопроект № 2693 был зарегистрирован Верховной Радой 27 декабря. В объяснительной записке говорится, что документ направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения взглядов, получения достоверной и оперативной информации, плюрализма мыслей, свободного распространения информации, защиты национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов и т.д. 

Помимо этого, разрабатывается законопроект "О противодействии дезинформации", который предлагает ввести понятие "профессиональный" журналист. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также