Бывшего замглавы МинВОТ Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО

Сегодня утром его этапировали из Черниговского следственного изолятора.

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщила в фейсбуке его жена Юлия.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО г. Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях...", - написала она.

Юлия Грымчак также сообщила, что ждет сообщения от детективов, которые настаивали на переводе.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны 14 августа прошлого года.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал его на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В октябре ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил арест Грымчака на два месяца. А 24 декабря ВАКС втрое уменьшил залог Грымчаку, но оставил его под стражей.