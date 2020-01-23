Центральная избирательная комиссия подготовила предварительные макеты бюллетеней на местные выборы, которые в октябре пройдут по новому Избирательному кодексу с нормой об открытых списках.

Как отмечается на сайте движения "Чесно", по новой системе будут избираться областные советы и советы в больших городах (с населением больше 90 тыс. человек).

Сам бюллетень будет состоять из двух частей. Первая - традиционная, с перечнем политических партий, напротив одной из них нужно поставить отметку.

Фото: chesno.org

Вторая представляет собой поле внизу бюллетеня, где нужно указать порядковый номер кандидата, которого поддерживает избиратель. Если же избиратель проголосует за партию, а внизу впишет несуществующий номер кандидата, поставит другую отметку или не укажет ничего, то будет считаться, что он поддерживает весь региональный список.

Фото: chesno.org

В "Чесно" считают, что такой подход может привести к некорректным подсчетам голосов.

"Избиратель напишет цифру 1, а к ней допишут 0 - получится кандидат под номером 10. Дописать 1 - якобы избиратель поддерживает 11-го в списке. Можно число 3 легко превратить в 8. Будут споры между членами комиссии, например, это цифра 2 или 7", - пояснила координатор движения Вита Думанская.

Кроме того, избиратели могут не увидеть, что внизу бюллетеня есть место для выбора кандидатов, и те, кого партия сама разместила выше в списке, будут иметь преимущество и больше шансов пройти в совет. Таким образом, открытые списки имеют все шансы превратиться в старые закрытые, которые будут утверждены партией и на которые избиратель не будет иметь никакого влияния.

По словам Думанской, Верховной Раде нужно внести изменения в Избирательный кодекс и прояснить этот момент.