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Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины львовских журналистов (обновлено)

Поджигателем оказался студент, гражданин Молдовы.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины львовских журналистов (обновлено)
Фото: belta.by

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Радио Свобода" Галины и Василия Терещуков.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель директора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая.

"Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - написала она.

Обновление. В полиции Львовской области рассказали, что поджигателя задержали в Одессе, куда тот успел сбежать.

"Правоохранители провели колоссальную работу - опросили несколько граждан, изучили записи десятков камер видеонаблюдения и отслеживали перемещения злоумышленника. Он несколько раз переодевался, пытался изменить внешность, однако, несмотря на это, нам удалось установить его местонахождение - и 5 февраля он был задержан в Одессе, куда сбежал после совершения преступления. Задержать злоумышленника, 19-летнего уроженца Молдовы, помогли коллеги - оперативники уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас следствие устанавливает причастность к совершению этого преступления других лиц", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции во  области Василий Виконский.

Фото: lv.npu.gov.ua

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщили о подозрении по  ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Меру пресечения задержанному изберет суд.

Напомним, автомобиль семьи журналистов подожгли в ночь на 30 января на улице Кубийовича в центре Львова. Никто не пострадал.

В результате в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Уголовное производство открыли по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". По данным следствия, основная версия поджога автомобиля журналистки - профессиональная деятельность.

Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина в капюшоне кладет на лобовое стекло машины пакеты, поджигает их и убегает.

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