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Появилось видео поджога автомобиля семьи львовских журналистов

Личность поджигателя до сих пор не идентифицирована.

Появилось видео поджога автомобиля семьи львовских журналистов
Фото: lv.dsns.gov.ua

Журналисты обнародовали видео поджога автомобиля, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" во Львове Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

В распоряжении Радио Свобода оказалось видео, на котором неизвестный мужчина кладет на лобовое стекло автомобиля журналистки пакеты, поджигает их и убегает.

По данным журналистов, поджигатель до сих пор не задержан, также не идентифицирована его личность.

Автомобиль семьи журналистов подожгли в ночь на 30 января на улице Кубийовича в центре Львова. Никто не пострадал.

В полиции уточнили, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Уголовное производство открыли по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". По данным следствия, основная версия поджога автомобиля журналистки - профессиональная деятельность.

Галина Терещук работает на "Радио Cвобода" с 2000 года, она отвергает бытовые версии поджога ее автомобиля.

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